В МИД России прокомментировали идею Киева о биометрических паспортах

Москва расценивает планы Киева ввести въезд для граждан РФ по биометрическим паспортам как линию на разрыв контактов с Россией, сожалеет о попытках Украины отгородиться новой "берлинской стеной", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.





Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России.



Как подчеркнули в МИД РФ , Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран.

"Такая политика неудивительна. Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой. На борьбу с ней тратятся немалые средства – начиная от возведения "великой стены Яценюка" до запрета российских соцсетей", — говорится в документе.



По мнению российского внешнеполитического ведомства, судя по всему, на Украине "готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины".







"В этом контексте нельзя не упомянуть звучащие в Верховной Раде бредовые призывы о запрете гастролей деятелей искусства как России на Украине, так и Украины в России. Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны", — говорится в документе.

В МИД РФ указали, что будут внимательно следить, насколько вводимые украинской стороной новшества будут соответствовать положениям действующего двухстороннего соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины от 16 января 1997 года.