Как СМИ гадали, кто был с Путиным в автомобиле во время поездки на Валаам

11 июля Владимир Путин посетил Валаамский Спасо-Преображенский монастырь в Карелии в день памяти его основателей — преподобных Германа и Сергия. Уже на следующий день некоторые СМИ начали активно обсуждать некоего «таинственного незнакомца» вместе с президентом в машине во время поездки. О том, какие предположения выдвигались журналистами, и кто же это был на самом деле — в материале RT.

11 июля телеканал «Звезда» разместил на сайте видео длительностью две с половиной минуты, на котором запечатлён приезд Владимира Путина в Спасо-Преображенский монастырь. На следующий день редакция телеканала «Дождь» разместила на своём сайте вырезанный из этого видео небольшой фрагмент, где Путин выходит с водительского сиденья автомобиля Mercedes и направляется открывать дверь сидящему на заднем сиденье пассажиру. Неизвестный не вышел из машины и указал президенту на что-то пальцем.

Вся сцена длилась менее 10 секунд, однако этого вполне хватило, чтобы СМИ начали строить догадки о том, кто же действительно находился на заднем сидении автомобиля.

Изначально «Дождь» предположил, что пассажиром была женщина. Свои домыслы начали высказывать другие СМИ. На сайте «Радио Свобода» прозвучала версия о сидящей на заднем сидении автомобиля женщине в красном платье, которая отказалась от предложения президента выйти из машины.

«Говорят, на видео с 13-й секунды можно разглядеть сидящую в машине женщину, которая делает жест, показывающий, что она не хочет выходить. Она, кажется, в красном платье», — написали журналисты.

В действительности на видео с трудом можно разглядеть цвет одежды пассажира: темный низ — скорее всего брюки, а также некий красный предмет на коленях, похожий на сумку.

Вон ваш пиджак: кто сидел в машине Владимира Путина

Игорь Сечин. Но не все склонялись к версии, что «таинственный спутник» — это женщина. В материале «Радио свободы» был и другой комментарий, автор которого даже выдвинул конкретное предположение о личности пассажира. В частности, отмечалось, что «таинственный спутник» сидел позади водителя. По данным СМИ, так якобы обычно садится глава «Роснефти»

Чуть позже СМИ опубликовали комментарий Дмитрия Пескова , разъяснивший ситуацию с неизвестным пассажиром в автомобиле Путина. В частности он сообщил "Газете.Ru" , что на заднем пассажирском сиденье находился мужчина. «Безопасность», — коротко пояснил пресс-секретарь президента.

Комментарий Пескова отвёл внимание СМИ от версии с женщиной. Внимательно всмотревшись в детали видео, редакция телеканала «Дождь» опубликовала новое объяснение произошедшего на Валааме.

«Владимир Путин, выйдя из машины в рубашке, открывает заднюю дверь, чтобы взять свой пиджак. В это время из другой задней двери выходит сотрудник службы безопасности с тем самым пиджаком. А оставшийся в машине охранник просто сообщает главе государства, что его одежда у коллеги, — написали журналисты «Дождя».

Однако даже после этого СМИ продолжали в заголовках называть пассажира на заднем сидении автомобиля Путина «таинственной спутницей», «женщиной в красном» и даже «пассией».