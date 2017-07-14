"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона", - написал он в своем фейсбуке.

Священник раскритиковал интерпретации ряда СМИ о новом "тайном спутнике" российского лидера, назвав смешными догадки о его или ее личности.

"Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких таин, загадок и проблем", - резюмировал Волков.