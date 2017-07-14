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Священник рассказал о содержимом "красной коробки" спутника Путина на Валааме
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков заявил, что в "красной коробке" у "неизвестного спутника" президента России Владимира Путина в поездке на остров Валаам была икона.
"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона", - написал он в своем фейсбуке.
Священник раскритиковал интерпретации ряда СМИ о новом "тайном спутнике" российского лидера, назвав смешными догадки о его или ее личности.
"Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких таин, загадок и проблем", - резюмировал Волков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал "Газете.Ru", кто был "неизвестным спутником" Владимира Путина в поездке в монастырь на Валааме.
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