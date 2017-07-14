Священник раскрыл тайну «красной коробки» во время поездки Путина на Валаам

«Поездка на Валаам выдалась особенно богатой на сенсации, журналистские открытия и материал для «серьёзных аналитиков», пытающихся в последнее время делать намёки на то, что «наконец-то» Кремль подаёт знаки церкви о том, что есть какие-то проблемы», — написал Волков в Facebook.

Он назвал смешными догадки ряда СМИ о том, кто же действительно находился на заднем сиденье автомобиля.

«Президент приехал на машине за рулём, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер службы безопасности президента, что вполне естественно, и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжёлая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм», — пояснил руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал о «неизвестном спутнике» Путина в поездке на остров Валаам.

Подробнее — в материале RT.