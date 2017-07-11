Медведев рассказал о средствах на перепись населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что средства в бюджете на проведение переписи населения России в 2020 году предусмотрены. Об этом сообщает РИА "Новости".

На совещании, посвященном переписи,он сообщил, что ее данные используются для многих государственных целей, в том числе для формирования бюджета, составления прогнозов, разработки госпрограмм.

Предстоящее социологическое исследование будет проводиться тремя методами: через интернет, специальные планшеты и с помощью переписчиков.

"Работа предстоит не маленькая, времени, действительно, осталось не так много, нужно учесть опыт предыдущих переписей, последняя из которых прошла в 2010 году, и проанализировать те проблемы, которые возникали раньше, стремиться к тому, чтобы данные были максимально полными и достоверными", - сказал премьер.

Он отметил, что на совещании будут определены срок и дата проведения переписи, обговорены некоторые организационные моменты и финансирование исследования.

"Деньги на перепись в бюджете предусмотрены, но еще предстоит значительную часть этих денег освоить", - сообщил премьер.