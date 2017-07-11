Главные события у вас в почте
Владимир Путин рассказал, что когда-то был «ниссановодом»
Фото:
На международной выставке «Иннопром-2017», проходящей в эти дни в Екатеринбурге, состоялись презентации передовых разработок в сфере инноваций и технологий. Мероприятие посетил президент Российской Федерации – Владимир Путин – который у японского стенда Nissan рассказал, что когда-то владел автомобилем этой японской марки.
Было это в 90-е годы, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга. По словам президента, его «Ниссан» не отличался особыми «наворотами», в сравнении с нынешними разработками японских автогигантов, однако тот автомобиль ему очень нравился. Представители японских компаний, присутствующие на выставке, были приятно удивлены таким откровением президента.
Оставить комментарий