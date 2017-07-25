Reuters: Трамп заявил, что гордится Кушнером после его заявления об отсутствии связей с РФ

Ранее Кушнер заявил, что ни он сам, ни другие представители окружения Трампа не вступали в сговор с Россией в рамках прошлогодней американской избирательной кампании. По словам советника президента, он был полностью транспарентен и предоставил всю запрошенную информацию в рамках идущего в США разбирательства утверждений о влиянии Москвы на американские выборы в минувшем году.





С точки зрения Кушнера, республиканец Трамп провел более удачную и "более умную избирательную кампанию" и потому разгромил своего соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон . Он также заверил общественность, что "намеки на обратное представляют собой насмешки над теми, кто за него голосовал".

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.