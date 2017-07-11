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У Сергея Лаврова появится новый зам
Как стало известно “Ъ”, нынешний постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко после своего возвращения в Москву займет должность заместителя министра иностранных дел. О том, что он вскоре покинет свой пост, вчера сообщила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ. Источники же “Ъ” в российском внешнеполитическом ведомстве уточняют, что Александр Грушко сменит Алексея Мешкова, занимающего пост заместителя главы МИД РФ, но уже готовящегося к отправке послом в Париж (см. “Ъ” от 27 июня). Нынешний посол России во Франции Александр Орлов после возвращения в Москву, по словам собеседников “Ъ”, скорее всего, выйдет на пенсию (ему в марте следующего года исполнится 70 лет).
Александр Грушко является постпредом России при НАТО с октября 2012 года. До командировки в Брюссель он уже занимал пост замминистра иностранных дел (с 2005 по 2012 год). В первые полтора года его работы при НАТО отношения Москвы и Североатлантического альянса складывались неплохо. Между Россией и НАТО имелись разногласия (прежде всего по вопросу о создаваемом США европейском сегменте их системы противоракетной обороны), но было и практическое сотрудничество: на афганском направлении, в сфере борьбы с терроризмом и пиратством, по утилизации устаревших боеприпасов. Регулярно проходили заседания Совета Россия—НАТО (СРН), в том числе и на министерском уровне.
Однако после присоединения Крыма к России НАТО свернуло эти программы. СРН заседает с тех пор только на уровне постпредов, которые обсуждают не то, как вернуться к прежнему уровню сотрудничества, а то, как избежать нежелательных инцидентов между вооруженными силами России и стран—членов альянса — прежде всего в воздухе. В сложившихся условиях в Москве не торопятся с подбором нового постпреда, не исключая возможности понижения уровня своего представительства при НАТО.
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