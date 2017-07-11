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Белый дом сообщил о "короткой" встрече сына Трампа с юристом из России
Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster
Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой в ходе предвыборной кампании была "очень короткой", сообщила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
"Дональд-младший провел очень короткую встречу, по итогам которой не было абсолютно никаких последующих действий", - сказала она.
Сандерс добавила, что "единственное, что она считает неприемлемым относительно встречи, - это то, что информацию о встрече выдали после того, как она была добровольно раскрыта".
Ранее сообщалось, что Трамп не был осведомлен о встрече своего сына, зятя Джареда Кушнера и председателя предвыборного штаба Пола Манафорта с российским юристом в ходе предвыборной кампании.
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