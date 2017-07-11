Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой в ходе предвыборной кампании была "очень короткой", сообщила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс , передает Reuters

"Дональд-младший провел очень короткую встречу, по итогам которой не было абсолютно никаких последующих действий", - сказала она.

Сандерс добавила, что "единственное, что она считает неприемлемым относительно встречи, - это то, что информацию о встрече выдали после того, как она была добровольно раскрыта".