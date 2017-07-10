Минобороны назвало интервью задержанного в Луганской области россиянина смонтированным

РИА Новости Россиянин Виктор Агеев , попавший в плен к украинским войскам, не имеет никакого отношения к российской армии с весны 2016 года. С таким заявлением выступили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Текст заявления передаёт

«В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете (украинского телевидения – прим. Рамблер), нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В.Агеевым подписывать контракт. В.Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе ЮВО также опровергли возможность заключения контракта за 4 дня, так как поступлению на службу в вооружённые силы России предшествует процедура подачи заявления. Подобная версия была озвучена украинскими журналистами. По словам представителя ведомства, подготовительный период занимает порядка месяца.