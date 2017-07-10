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Минобороны назвало интервью задержанного в Луганской области россиянина смонтированным
Фото: скриншот видео
Россиянин Виктор Агеев, попавший в плен к украинским войскам, не имеет никакого отношения к российской армии с весны 2016 года. С таким заявлением выступили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Текст заявления передаёт РИА Новости.
«В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете (украинского телевидения – прим. Рамблер), нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В.Агеевым подписывать контракт. В.Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе ЮВО также опровергли возможность заключения контракта за 4 дня, так как поступлению на службу в вооружённые силы России предшествует процедура подачи заявления. Подобная версия была озвучена украинскими журналистами. По словам представителя ведомства, подготовительный период занимает порядка месяца.
27 июня появилась информация о том, что российский контрактник Виктор Агеев взят в плен украинскими военнослужащими. Фотографии военного билета и паспорта мужчины опубликовала журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко. По данным украинских журналистов, Агеев родился в 1995 году и выполнял на Украине разведывательное задание. В плен военнослужащий попал 24 июня рядом с селом Желобок Славяносербского района Луганской области, где произошёл бой между военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Украинская сторона заявила, что во время боя был убит «кадровый российский офицер» Александр Щербак. В российском оборонном ведомстве заявления Киева о том, что Агеев является контрактником в Вооружённых силах России, назвали «вымыслом украинских пропагандистов». Мать Агеева опровергла заявление Минобороны РФ и подтвердила, что её сын служил по контракту в российской армии в Ростовской области. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не останется в стороне и поможет вызволить Агеева из украинского плена.
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