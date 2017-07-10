Лавров и Могирини во время встречи обсудят перспективы развития двустороннего взаимодействия и сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки, такие как ситуация на Ближнем Востоке и в Африке в связи с борьбой с международным терроризмом. У Европейского Союза и России действительно немало общих тем для разговора, однако диалог идет тяжело из-за проблемной ситуации на Украине. Европейские чиновники подчеркивают, что без полноценного разрешения конфликта между бывшими союзными республиками масштабный диалог вряд ли возможен.

«У России есть влияние на сепаратистов, но мы видим, что прогресса нет», — подчеркнул в беседе с «Газета.Ru» высопоставленный источник в ЕС.

Собеседник отмечает, что в Европейском союзе видят многие проблемы Украины — включая рост политического радикализма — и не собираются «закрывать глаза» на эти проблемы. Однако, по словам источника, политическая поддержка Киева связана с тем, что российские действия воспринимаются как акт агрессии, не соответствующей общим миролюбивым принципам политики ЕС.

«Мы хотим видеть Россию как страну, которая поддерживает мир на Украине, но сейчас мы этого не видим», — подчеркнул чиновник, намекая на помощь, которую, по его убеждению, оказывают российские круги противникам Киева.

В конце июня, страны ЕС продлили действие санкционного режима против России еще на полгода. Формальной мотивацией заявлено «недостаточное выполнение Минских соглашений» российской стороной. Именно европейские, а также американские секторальные санкции повлияли на темпы роста российской экономики. При этом и в ЕС, и в России соглашаются, что наибольший эффект произвело падение цен на нефть. По данным Минэкономразвития, общие потери России от санкций составили $20 млрд – $25 млрд. ЕС санкции обошлись в $100 млрд.

В свою очередь, в МИД России перед визитом Лаврова в Брюссель заявили, что тема санкций не будет обсуждаться во время встречи Лаврова и Могирини. Как отметили на Смоленской площади, ЕС должен первым пойти на снятие ограничительных мер, так как введены они были ими.

«Позиция Российской Федерации в отношении введенных в одностороннем порядке мер остается неизменной. Никаких обсуждений условий их отмены мы вести не намерены», — говорится в заявлении МИДа.

Пока в отношениях России и ЕС не видно прогресса Москва пытается использовать различные экономические и политические рычаги взаимодействия с Германией и Францией. После запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС два этих государства стали «главными локомотивами» единой Европы. Они также и основные гаранты Минского процесса, вместе с Россией и Украиной составляющие так называемую «Нормандскую четверку».

Лидеры ЕС Ангела Меркель Эммануэль Макрон активно демонстрировали симпатию друг другу. На недавно прошедшей встрече «Большой двадцатки» в Германии они подчеркнули общность своего курса объятиями и поцелуями. За дружескими приветствиями стоит и экономическая подоплека: лидеры Германии и Франции фокусируются на сокращении дефицита бюджета своих стран. Как сообщило в понедельник американское издание Politico, французское правительство намерено сократить этот показатель до 3% ВВП. Это решение играет на руку Ангеле Меркель, которая хочет видеть бюджет ЕС более сбалансированным.

Как пишет Politico, координируя экономическую стратегию, обе страны пытаются «перезапустить парижско-берлинский мотор для Европы».

Понимая важность обоих стран в экономике и политике ЕС, Россия активизировала свои усилия на этом направлении.

На прошлой неделе глава МИД Лавров побывал во Франции, где обсуждал со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию на Украине. Он отметил во время визита, что у обеих стран есть общее видение ситуации: «Мы ни в чем с Францией не расходимся в отношении базы, на которой нужно урегулирования достигать, как не расходимся и в том, что это надо делать побыстрее».

О том, что Франция заинтересована в диалоге с Россией президенту Владимиру Путину на встрече «большой двадцатки» напомнил французский президент Макрон: «Я полагаю, что теперь мы можем перейти к новой фазе, поскольку мы оба видим, что то, что мы говорим, выполняется на деле».

Необходимо напомнить, что победа Макрона на выборах казалась Кремлю не лучшим вариантом. В Москве демонстративно ставили на лидера французских националистов Марин Ле Пен , которую Путин даже принимал в Москве.

Как отмечает завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО имени Примакова Сергей Уткин , «Москва и Париж пытаются использовать обновление французской политической конструкции для интенсификации отношений, но результаты пока очень скромные».

«В отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе, которому все три страны должны содействовать в рамках «нормандского формата», каких-то прорывов здесь не стоит ждать», — сказал Уткин в разговоре с «Газетой.Ru».

После визита в Бельгию Лавров отправится в Германию. Официальным поводом для его визита станет участие в церемонии закрытия перекрестного года молодежных обменов России и Германии. Однако он также встретится и со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем , c которым, как отметила представитель МИД Мария Захарова , у Лаврова состоятся полноценные переговоры.

Выступая недавно на конференции городов-партнеров России и Германии Лавров дал понять, что Россия хочет налаживать двусторонний диалог с немецкой стороной. «Положительных примеров совместного приложения усилий у нас достаточно. Именно на их основе следует формировать новую, объединительную, ориентированную на перспективу двустороннюю повестку дня, которая не зависела бы от колебаний политической конъюнктуры», — заявил глава МИД РФ.

В сентябре в Германии должны пройти парламентские выборы. Как ожидается по их итогам, канцлером Германии может снова стать Ангела Меркель. Несмотря на определенные трения в последние годы, ранее у нее были достаточно прагматичные отношения с Путиным. И, как считают многие эксперты, ее победа выгодна для России.

Стоит отметить, что в 2000-е годы, на фоне общего неприятия войны в Ираке, Россия, Франция и Германия фактически создали неформальный тройственный союз, который на политическом уровне осудил действия США. Некоторые комментаторы даже в шутку называли союз трех стран «осью добра» в противовес «оси зла» — так в США определили КНДР, Ирак и Иран.

Как и тогда у Германии и Франции есть весьма скептическое отношение к США, связанное с недоверчивым отношением к фигуре президента Дональда Трампа . Но европейские чиновники в кулуарах подчеркивают, что после украинского кризиса прежние отношения с Россией невозможны.

Сергей Уткин отмечает, что несмотря на то, что франко-германские отношения всегда были важны внутри ЕС, этого недостаточно, чтобы игнорировать интересы Евросоюза в целом в вопросах, относящимся к его компетенции. По словам эксперта, в России и других странах ЕС «все хорошо понимают, что отношения с Брюсселем и странами-членами — это не «или-или», а «и-и». Какую-то новую динамику пока сложно зафиксировать».