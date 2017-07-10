В США придумали «Путина, победителя Трампа»

Резко негативная реакция американских элит на встречу Трампа и Путина была предсказуема, но ее аргументация по этому поводу поражает своей надуманностью. «Победа Путина над Трампом имеет огромное значение для внутрироссийской пропаганды» - ущербность такой трактовки мотивации России очевидна. Чего на самом деле добивался на этой встрече Владимир Путин? То, что Трамп слабак, а Путин гений, пусть и злой, американская пресса (и значительная часть политического сообщества, рупором которого она является) внушала американцам много месяцев подряд. Это было логичным развитием тезиса «Трамп - русская марионетка» и объяснением того, чем опасен новый президент США для самой Америки.

Так что неудивительно, что после наконец-то состоявшейся встречи двух президентов Трампа стали критиковать за всё сразу – заискивал перед Путиным, не так подал руку, не то сказал, слишком долго разговаривал, неправильно говорил про российское вмешательство...

Но если цель давления на Трампа по «русской теме» понятна – с одной стороны затруднить ему работу президентом как таковым, а с другой не допустить или же максимально затруднить налаживание американо-российских отношений, то чем объяснить полное непонимание американскими медиа позиции Кремля и отношения в России к американо-российском саммиту? Намеренной пропагандой или искренним заблуждением? Сочетанием одного и другого?

«Россия ликует по поводу встречи Путина и Трампа» - так называется статья в New York Times , в которой описывается реакция в нашей стране на встречу двух президентов. Но если в этой статье «хорош» только заголовок, то вот статья «Теперь интересы России и США утратили свое значение в российско-американских отношениях» в Washington Post демонстрирует в концентрированном виде весь набор штампов описания российского «интереса». Конечно, ее автор Энн Эплбаум давно известна своей русофобией – но то, что она пишет про Путина, выражает мнение большинства либеральных медиа США.

Понятно, что статья Эплбаум направлена в первую очередь против Трампа. Но так как в этот раз поводом для атаки является встреча с Путиным, то нужно доказать, как они похожи. Смысл текста в том, что в основе российско-американских отношений «уже не лежат ни геополитические, ни экономические интересы России и США. В их основе лежат скорее интересы двух главных игроков».

Чтобы «доказать» этот тезис, Эплбаум объясняет слова Трампа «для меня большая честь встретиться с вами», сказанные им Путину в начале встречи, тем, что президент США якобы восхищается умением Путина делать деньги. «Подтверждает» это Эплбаум тем, о чем она пишет как о само собой разумеющемся факте – хотя речь идет о полном искажении истории прихода к власти Путина:

«Может быть, все дело в олигархическом образе Путина, который использовал деньги для того, чтобы получить политическую власть, а затем использовал эту власть, чтобы заработать еще больше денег - гораздо больше, чем есть у Трампа».

Но если это можно списать на издержки антироссийской и антипутинской пропаганды – ну, ничего, будут убеждать американцев, что Путин купил пост президента в Кремле, публика в США и не такое кушала – то вот объяснения того, чего же хотел от встречи с Трампом Путин, простой пропагандой не объяснишь:

«Итак, оба лидера получили то, чего они хотели. Путин повысил свой авторитет, а Трамп обзавелся новым другом... Президент России Владимир Путин получил практически все, чего он хотел от этой встречи, в первые же несколько секунд. Переиграв президента Трампа в его же собственной игре, Путин дождался, пока тот первым подаст руку. Раздались щелчки фотоаппаратов, а несколько минут спустя на российских сайтах появилась фотография, на которой Трамп протягивает руку высокомерному Путину.

И это было главным. Для российского лидера ценность этой встречи на 99% заключается в том, что ее можно использовать в пропагандистских целях внутри России. Ведущий одного ток-шоу на российском «Первом канале», ожидавший завершения этой встречи, восхищался ее продолжительностью (более двух часов) и называл ее доказательством того, что Трамп считает Путина самым важным лидером на саммите Большой двадцатки. В твиттере постоянно появлялись язвительные твиты («Рядом с Путиным Трамп похож на школьника»).

Будучи недемократическим лидером слабеющей экономики, Путин должен каким-то образом внушить россиянам, что им необходимо поддерживать его. И он нашел такую причину: теперь он находится в самом центре мировой арены. Он контролирует ситуацию. Он великодушно предлагает решения для множества проблем - на Украине, в Сирии, в киберпространстве - возникновению которых, кстати, он сам способствовал».

То есть в этой картине мира смысл встречи с Трампом для Путина заключается в пропагандистском эффекте в самой России. И это пишет один из ведущих аналитиков одной из ведущих американских газет. Она в самом деле так считает или просто дурит головы своим читателям? Это не праздное любопытство. России интересно и важно понимать, до какой степени американский истеблишмент остается способен к адекватному восприятию реальности. Ведь дело не в Эплбаум – эти тезисы являются частью джентельменского набора антитрамповской и антироссийской пропаганды.

Вот их краткий перечень:

Встреча в верхах нужна была в первую очередь России;

Сильный и коварный Путин выиграл у слабого и глупого Трампа;

Кремль использует победу над Трампом и Америкой как доказательство крутизны Путина и поддержания его рейтинга внутри страны.

Ни одного вменяемого человека в России даже не нужно убеждать в полной надуманности этих «аксиом». Нам нужен разговор с Америкой в той же степени, что и Вашингтону. Путин не выиграл у Трампа – он и не стремился ни к какой победе, да она и невозможна, и не нужна. Даже отношения с Обамой, который пытался изолировать Россию, Путин не рассматривал в категориях «победы-поражения». И уж тем более этого нет с Трампом, который декларирует намерения изменить роль Америки в мире в том ключе, который отвечает интересам и США, и России.

России не нужно от Трампа ни снятия американских санкций, ни каких-то мифических уступок - где и в чем Трамп может уступить нам? На Украине или в Сирии? А что, у американцев есть возможность, и, главное, интерес, серьезно осложнять нашу операцию в Сирии? После тех успехов, что мы добились там, после того, как мы нашли общий язык с Турцией, после того, как война там выходит на финишную прямую? Нет.

Что, США могут провести атлантизацию Украины, гарантировав тем самым ее отрыв от России? Нет, не могут. Что, у США есть возможность еще долго держать союзников по НАТО в узде антироссийских санкций? Нет, даже если бы в Белом доме сидела сейчас Клинтон, запас прочности атлантической солидарности в деле сохранения в полном объеме европейских санкций против России сейчас подходил бы к концу.

При всех глобальных противоречиях между двумя странами – в том числе и в разных регионах мира – если США будут становится в большей степени национальным государством, чем глобальным диктатором, разрядка в отношениях Москвы и Вашингтона вполне возможна.

Путину не нужна победа над Трампом, ему не нужен слабый Трамп. Наоборот, России нужен сильный, полноценный американский президент, способный проводить ту политику, которую он обещал своим избирателям. Ту политику, которая даст возможность попытаться закрепить новый, складывающийся сейчас постамериканский миропорядок более-менее мирным, договорным путем. В этом и состоит «коварный расчет» Путина и России, в этом наша ставка на Трампа – в ясном понимании того, что новый президент отражает интересы большой части американского общества и настоящих патриотов Америки (а не слуг наднациональной элиты).

Трамп за полгода у власти так и не смог получить полный контроль над системами управления США – но не вследствие своей слабости как политика, а из-за феноменального сопротивления, даже саботажа «вашингтонской машины». В Москве прекрасно понимают, что Трамп не слабак и не дурак – и желают ему успехов в борьбе с «вашингтонским болотом».

Ну а представление о том, что Путину нужны внешнеполитические успехи для внутриполитических целей, вообще относятся к одному из самых распространенных заблуждений американской пропаганды. Заблуждений или сознательных искажений?

Путину нет необходимости доказывать русским, что он является защитником их национальных интересов. Ему нет необходимости демонстрировать, какой он «опытный и мощный стратег и игрок на мировой арене». Так о нем пишут, как правило, различные иностранцы, а русские, как и Путин, стараются быть равнодушными к похвале или лести. Никто в России не обольщается насчет мощи нашей страны. Да, мы восстановили часть порушенного, вернули часть своих позиций на мировой арене (и вклад в это Путина глупо оспаривать), но у нас еще очень много проблем и внутри страны, и вовне.

И как бы не хотели люди видеть укрепление державной мощи страны вовне, это никогда не заменит им потребности в наведении порядка и обустройстве собственного дома. И Путин не возглавлял бы страну столько лет и не имел бы такой широкой поддержки, если бы не понимал этого и не исходил из этого.

Впрочем, если в США на полном серьезе считают, что в России есть культ «Путина-мачо», то сложно переубедить их в том, что Кремль не компенсирует внутриполитические проблемы внешнеполитическими успехами.

Если же серьезно, то Путин не нуждается ни в каком укреплении рейтинга внутри страны ни за счет побед над США, ни за счет нанесения поражения какой-либо другой стране. Мы не считаем свою страну исключительной, ни в плохом, ни в хорошем смысле. Мы просто считаем свою страну самостоятельной и способной жить своим умом. И готовы иметь дело с точно так же воспринимающей нас Америкой.