Путин и Мадуро обсудили по телефону совместные проекты в ТЭК

"По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро. Лидеры обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в частности обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе", — говорится в сообщении.