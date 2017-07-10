Blick: Меланья и Путин прекрасно поняли друг друга

В пятницу на ужине в Эльбской филармонии взгляд президента России Владимира Путина «был прикован к одному человеку — первой леди США Меланье Трамп », пишет Blick.

«Меланья очаровала Путина, — продолжает швейцарское издание. — Она протягивает ему руку — он её пожимает и заворожённо улыбается в ответ. Именно так прошла первая встреча российского лидера и первой леди США на саммите G20 в Гамбурге. И на ужине в Эльбской филармонии уроженка Словении и россиянин, похоже, прекрасно друг друга поняли: за праздничным столом они сидели рядом, постоянно друг другу улыбались и увлечённо беседовали».

Как отмечает Blick, при взгляде на общающихся Владимира Путина и Меланью Трамп с трудом верилось, что российско-американские отношения оставляют желать лучшего.

Швейцарское издание также обращает внимание на то, что после ужина в филармонии первая леди США написала у себя на странице в Twitter следующее: «Мой муж и я провели прекрасный вечер в кампании многих выдающихся лидеров».

Впрочем, по мнению Blick, глава Белого дома вряд ли согласится со своей супругой. Коротать время на праздничном ужине ему пришлось с первой леди Аргентины. Удовольствия от вечера Дональд Трамп, к сожалению, не получил, так как общение с Хулианой Авадой не задалось, заключает издание.