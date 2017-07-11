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Комитет Госдумы одобрил законопроект о списании долгов жителей Крыма перед украинскими банками
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал ко второму чтению законопроект о списании долгов жителей Крыма и Севастополя перед банками Украины. Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 14 июля.
Законопроектом устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщика непосредственно путем его обращения в Фонд защиты вкладчиков, учрежденного Агентством по страхованию вкладов, а также механизм проведения такого урегулирования. Фонд будет размещать на своем сайте перечень лиц, которые вправе предъявлять требование о погашении задолженности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, официально арестовано имущество около 50 тысяч юридических и физических лиц, которые в связи с этим не могут вести предпринимательскую деятельность.
В случае принятия законопроекта, Республика Крым получит полномочия по списанию долгов этих лиц. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что власти планируют списать все долги на сумму до 5 млн руб.
«Государственный совет Республики Крым примет решение о полном прощении этих долгов, кредитов, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами, в сумме до 5 млн руб., По поручению правительства Российской Федерации после принятия закона все аресты будут сняты, ориентировочно в течение 90 дней», — говорил Аксенов.
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