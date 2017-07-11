Комитет Госдумы одобрил законопроект о списании долгов жителей Крыма перед украинскими банками

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал ко второму чтению законопроект о списании долгов жителей Крыма и Севастополя перед банками Украины. Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 14 июля.

Законопроектом устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщика непосредственно путем его обращения в Фонд защиты вкладчиков, учрежденного Агентством по страхованию вкладов , а также механизм проведения такого урегулирования. Фонд будет размещать на своем сайте перечень лиц, которые вправе предъявлять требование о погашении задолженности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, официально арестовано имущество около 50 тысяч юридических и физических лиц, которые в связи с этим не могут вести предпринимательскую деятельность.

В случае принятия законопроекта, Республика Крым получит полномочия по списанию долгов этих лиц. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что власти планируют списать все долги на сумму до 5 млн руб.