Кремль оценил последствия вступления Украины в НАТО

«Россия уже на протяжении многих лет существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это будет дальнейший шаг, потенциально это может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте», — заявил Песков.



6 июля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о приоритетности вступления Киева в НАТО. 10 июля глава государства отметил, что Украина подаст заявку на вступление в военный альянс только после того, как проведёт необходимые реформы в главных государственных сферах.