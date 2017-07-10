Владимир Путин подвез экс-премьера Мори до гостиницы

Глава российского государства Владимир Путин подвез бывшего премьер-министра Японии Ёсихиро Мори до гостиницы на автомобиле в составе президентского кортежа. Такие детали общения политиков стали известны журналистам телерадиокомпании NHK, которые расценили данный жест как знак особого внимания со стороны руководителя РФ.

Экс-премьер Японии Ёсиро Мори в минувшее воскресенье встретился с Владимиром Путиным в Екатеринбурге, где стартовала выставка "Иннопром". Основным партнером мероприятия выступает японская сторона. Так, в числе почетных гостей на церемонии открытия присутствовал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который в японском кабмине также отвечает за развитие связей с Россией.

Общение Путина и Мори прошло за совместным ужином и продлилось 1 час 40 минут. После переговоров экс-премьер рассказал представителям японской прессы, что попросил главу российского государства ускорить решение вопроса о заключении мирного договора с Японией. По словам бывшего руководителя японского правительства, Путин видит в нынешнем премьере Синдзо Абэ серьезного и честного человека. В данной связи, как подчеркнул Мори, желание Путина и Абэ вместе решить имеющиеся между странами разногласия растет.

Добавим, что Ёсиро Мори является политиком с большим опытом. На этой неделе ему исполнится 80 лет. В 2000 году он возглавил правительство Японии, однако пробыл на этом посту всего около одного года. Несмотря на это, между Владимиром Путиным и Ёсиро Мори успели сложиться хорошие личные отношения, которые помогают развивать двусторонние отношения до сих пор.