Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

По данным издания, соответствующие предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения Минздрава, которая согласовывается с другими министерствами.

"Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции", — заявили газете в пресс-службе Минздрава.

Как отмечает газета, в качестве примера такой рекламы в министерстве назвали "имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является)", а также технологию скрытой рекламы — так называемый продакт плейсмент.

Как добавили в Минздраве, при применении последнего механизма продвижения демонстрируется либо продукт, которым пользуются герои фильмов, телепрограмм или печатных иллюстраций и так далее, либо его логотип, или упоминается качество напитка.

В начале июня газета сообщала, что Минздрав предложил запретить поддержку из бюджета отечественных фильмов, в которых герои курят или демонстрируются табачные изделия.

Ранее Центр разработки национальной алкогольной политики выступил с инициативой запретить в России демонстрацию потребления алкоголя в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 06.00 до 23.00. В настоящий момент в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении, при этом демонстрация спиртных напитков в эфире никак не регламентирована.