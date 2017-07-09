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Песков: Путин начал смотреть обращения граждан перед встречей с губернатором
Президент России Владимир Путин взял за практику смотреть обращения жителей регионов, поступившие на "прямую линию", перед встречами с губернаторами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
"Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная", - сказал Песков.
По его словам, перед прибытием в Свердловскую область Путин также ознакомился с обращениями жителей региона.
"Готовясь таким образом к встречам в регионах, президент получает понимание о настроениях населения того или иного субъекта Федерации и этим пониманием он делится с главой региона. Это эффективная практика", - сказал пресс-секретарь главы государства.
При этом Песков отметил, что обращения не проверяются, прежде чем попасть на стол к президенту. По его словам, Путин понимает, что не все из них подтверждаются.
Ранее сообщалось, что Путин возмутился хамством директора Нижнетагильского завода, о чем сообщил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву. Тот, в свою очередь, поручил найти директора завода.
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