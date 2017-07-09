Песков: Путин начал смотреть обращения граждан перед встречей с губернатором

"Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная", - сказал Песков.

По его словам, перед прибытием в Свердловскую область Путин также ознакомился с обращениями жителей региона.

"Готовясь таким образом к встречам в регионах, президент получает понимание о настроениях населения того или иного субъекта Федерации и этим пониманием он делится с главой региона. Это эффективная практика", - сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков отметил, что обращения не проверяются, прежде чем попасть на стол к президенту. По его словам, Путин понимает, что не все из них подтверждаются.