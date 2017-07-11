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Глава минэнерго рассказал о сроках запуска в Крыму первых блоков ТЭС
Первые блоки ТЭС в Крыму будут запущены уже в первом квартале 2018 года, вне зависимости от возможного отзыва турбин. Об этом рассказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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«Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации. Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты», — пояснил министр.
Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Она предусматривает инвестиции в развитие энергетики полуострова в размере 49 миллиардов рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт».
6 июля Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Отмечалось, что санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров энергетических технологий.
10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что турбины, которые были поставлены в Крым для строительства теплоэлектростанций, имеют отечественное происхождение.
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