Глава минэнерго рассказал о сроках запуска в Крыму первых блоков ТЭС

Первые блоки ТЭС в Крыму будут запущены уже в первом квартале 2018 года, вне зависимости от возможного отзыва турбин. Об этом рассказал журналистам министр энергетики России Александр Новак

Работа над будущим

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«Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации. Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты», — пояснил министр.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Она предусматривает инвестиции в развитие энергетики полуострова в размере 49 миллиардов рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт».

6 июля Reuters , ссылаясь на собственные источники, сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Отмечалось, что санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров энергетических технологий.