NYT: Трамп-младший обсуждал с российским юристом усыновление детей из РФ

Согласно попавшим в распоряжение издания конфиденциальным правительственным документам, встреча Трампа-младшего с "русским адвокатом, у которого есть связи с Кремлем", проходила в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Во встрече также приняли участие глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять американского президента Джаред Кушнер.





По данным газеты, приглашенным в Trump Tower адвокатом, с которым встречался Трамп-младший, была Наталия Весельницкая. Она представляет интересы россиянина Дениса Кацыва , в отношении компании которого власти США проводили расследование, а также выступает против "списка Магнитского". Приостановленная после введения "списка" программа усыновления российских детей гражданами США часто обсуждалась во время встреч представителей РФ с американскими чиновниками, пишет издание.

Дональд Трамп-младший подтвердил факт встречи с российским адвокатом, пояснив, что в центре переговоров находилась программа усыновления гражданами США детей из России.





"Это была короткая ознакомительная встреча. Я попросил Джареда (Кушнера) и Пола (Манафорта) приехать. Главным образом мы обсуждали программу усыновления российских детей, которая была активна и популярна среди американских семей много лет назад, а потом была прекращена российским правительством , однако встреча не являлась частью кампании, и у нее не было никакого продолжения", — говорится в заявлении Трампа-младшего, которое цитирует газета.

Трамп-младший добавил, что на встречу его пригласили через знакомых и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.



В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.





Так называемый "список Магнитского" составили США, запретив въезд в страну 34 сотрудникам правоохранительных органов России , судьям и налоговикам , которых они считают причастными к "делу Магнитского".