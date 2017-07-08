Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Психолог проанализировал жесты Путина и Трампа на переговорах

Психолог проанализировал жесты Путина и Трампа на переговорах
Фото:
Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон проанализировал, что означали жесты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на их первой встрече, состоявшейся накануне. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает RT.
По мнению эксперта, на встрече наблюдалось «интересное взаимодействие»: движения глав государств демонстрировали их взаимное уважение. Тем не менее оба лидера использовали жесты, выражающие уверенность и превосходство.
В случае с Трампом это были руки, сложенные «шпилем». Российский президент, в свою очередь, сидел с широко расставленными ногами, что является «классической властной позой».
Еще 17 источников
G20 В мире Владимир Главное Еще 2 тега
Владимир Путин Дональд Трамп
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости