Психолог проанализировал жесты Путина и Трампа на переговорах

Специалист по невербальной коммуникации Даррен Стэнтон проанализировал, что означали жесты президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа на их первой встрече, состоявшейся накануне. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает RT.

По мнению эксперта, на встрече наблюдалось «интересное взаимодействие»: движения глав государств демонстрировали их взаимное уважение. Тем не менее оба лидера использовали жесты, выражающие уверенность и превосходство.

В случае с Трампом это были руки, сложенные «шпилем». Российский президент, в свою очередь, сидел с широко расставленными ногами, что является «классической властной позой».