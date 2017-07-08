Путин дал характеристику Трампу

На пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп «конкретно» отличается от того американского лидера, которого мы видим по телевизору.

«Личные взаимоотношения с Трампом установлены, президент США адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует», - заявил Путин.

Сегодня в Гамбурге проходит второй день саммита «Большой двадцатки», который сопровождается массовыми беспорядками и столкновениями манифестантов с полицией.