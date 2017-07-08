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Путин: интересы народов России и Украины совпадают
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил на полях саммита G20, что интересы народов России и Украины совпадают.
«Интересы России и Украины и интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убеждён, совпадают. Наши интересы полностью совпадают. Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины», — отметил глава государства.
Также он отметил, что у властей Украины остался лишь один товар, которым они торгуют — русофобия.
Путин выразил надежду, что когда-нибудь это закончится.
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