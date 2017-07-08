Путин в шутку пообещал «устроить» Белому дому

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на саммите G20 пошутил на жалобу американских журналистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналист из США пожаловался, что из Белого дома не поступает никакой детальной информации о состоявшемся диалоге российского и американского лидеров. Путин пообещал разобраться в ситуации.

Мы им устроим, укажем

— Владимир Путин.

Журналисты после этого попросили рассказать, о чем шла речь в ходе разговора о «российском вмешательстве» в выборы в США. Путин ответил, что Дональд Трамп задавал наводящие вопросы, на которые президент России отвечал подробно, насколько мог.

Также российский лидер подчеркнул, что не вправе раскрывать детали подобных бесед. По словам Путина, это было бы с его стороны не совсем корректно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин разубедил Дональда Трампа в причастности Москвы к выборному процессу в США. По словам Путина, Трамп принял это к сведению и согласился. Читать далее>>