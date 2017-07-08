В Совфеде отреагировали на планы США наказать Россию из-за договора РСМД

Информацию о планах США ввести санкций против России из-за якобы нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) не следует воспринимать всерьез, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич . Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 8 июля.

«Напрашивается сравнение законопроекта с информационным шумом, выпущенным в мировой политический эфир только для того, чтобы по возможности перебить информацию о результатах встречи лидеров двух стран. Понятно, что никаких доказательств нарушений Россией договора не приводится. Их просто нет», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что Москва неукоснительно выполняет все свои международные обязательства. По его мнению, законопроект не будет принят.

Ранее в субботу сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам американской палаты представителей Эд Ройс внес в Конгресс США поправку к закону о национальной безопасности на 2018 год. Она, в частности, предполагает введение новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

28 июня замглавы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев заявил, что Москва не исключает выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в одностороннем порядке.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.