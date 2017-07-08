Путин ответил шуткой на извинение Макрона

Французский президент Эммануэль Макрон извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за свое опоздание на двустороннюю встречу в Гамбурге, объяснив это тем, что задержался из-за обсуждения вопросов по климату.

РИА Новости Путин ответил на извинения шуткой. «Надеюсь, что теперь климат будет лучше», — сказал он, сообщает

Путин также отметил, что несмотря на то, что причины изменения климата пока неизвестны, Россия придерживается Парижских соглашений.

«У нас решение принято по этому вопросу, и мы намерены их исполнять», — сказал он.

По словам Путина, все договоренности между Россией и Францией, которые были достигнуты на майской встрече в Версале, выполняются. Оба лидера отметили интенсивность отношений между двумя странами.

До этого в субботу Путин и Макрон провели трехстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель , на ней обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования.

Накануне в Гамбурге начался саммит лидеров стран «большой двадцатки». В первый день саммита состоялась первая личная встреча президентов России и США Путина и Трампа.