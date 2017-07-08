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Путин ответил шуткой на извинение Макрона
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Французский президент Эммануэль Макрон извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за свое опоздание на двустороннюю встречу в Гамбурге, объяснив это тем, что задержался из-за обсуждения вопросов по климату.
Путин ответил на извинения шуткой. «Надеюсь, что теперь климат будет лучше», — сказал он, сообщает РИА Новости.
Путин также отметил, что несмотря на то, что причины изменения климата пока неизвестны, Россия придерживается Парижских соглашений.
«У нас решение принято по этому вопросу, и мы намерены их исполнять», — сказал он.
По словам Путина, все договоренности между Россией и Францией, которые были достигнуты на майской встрече в Версале, выполняются. Оба лидера отметили интенсивность отношений между двумя странами.
До этого в субботу Путин и Макрон провели трехстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, на ней обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования.
Накануне в Гамбурге начался саммит лидеров стран «большой двадцатки». В первый день саммита состоялась первая личная встреча президентов России и США Путина и Трампа.
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