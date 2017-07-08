Ранее Reuters со ссылкой на данные портала FlightRadar24 написало о том, что президентский самолет Ил-96 с регистрационным номером RA-96022 летел в Гамбург более длинным маршрутом, облетая страны НАТО

«Все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности. Она на должном уровне, и принимаются все меры, которые целесообразны для её обеспечения», - сказал Песков.