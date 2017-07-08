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Песков объяснил "крюк" самолета Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков РФ рассказал, почему самолет Владимира Путина по пути на G20 совершил «крюк в 500 км». Он объяснил это соображениями безопасности, сообщает Life.
Ранее Reuters со ссылкой на данные портала FlightRadar24 написало о том, что президентский самолет Ил-96 с регистрационным номером RA-96022 летел в Гамбург более длинным маршрутом, облетая страны НАТО.
«Все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности. Она на должном уровне, и принимаются все меры, которые целесообразны для её обеспечения», - сказал Песков.
Накануне в Гамбурге начался саммит лидеров стран «большой двадцатки». В первый день саммита состоялась личная встреча президентов России и США Путина и Дональда Трампа.
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