В сенат США внесли законопроект о санкциях против России

"Недавнее размещение (Россией — ред.) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", — цитирует агентство слова Ройса.

По данным агентства, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне (NDAA).

Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей внесла 22 июня очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией договора по РСМД. Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".

Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.