Встреча двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге продолжалась почти 2,5 часа.



"Два лидера обменялись взглядами на нынешнее состояние российско-американских отношений и будущее отношений России и США", — заявил Тиллерсон.



По его словам, "есть много вещей в прошлом", из-за которых обе страны недовольны. "Это очень важные отношения. Две крупнейшие ядерные державы в мире", — добавил Тиллерсон.



Госсекретарь США также отметил, что главная цель Трампа, чтобы уйти от состояния "непреодолимых разногласий".