В Крыму ответили на требование ПА ОБСЕ вернуть регион Украине

Глава межнационального комитета Крыма Заур Смирнов ответил на заявление ПА ОБСЕ о том, что регион следует вернуть Украине. По его словам, об этом не может быть и речи.

"Воссоединение Крыма с Россией – это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины", - цитирует его слова РИА "Новости"

Ранее общий политический комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию, в которой изложено требование вернуть Крым в состав Украины. Россия выступила против принятия резолюции. Делегация РФ планирует выпустить свой документ, в случае, если парламентарии проголосуют за итоговую декларацию.

Как отметил Смирнов, отказ Украины признать итоги референдума в Крыму - является нарушением прав человека.

В российский документ с доводами против резолюции могут войти факты нарушений на Украине международного права. Напомним, из последних самых резонансных случаев можно назвать подрыв авто миссии ОБСЕ. В ДНР ранее заявляли, что к подрыву могут быть причастны киевские диверсанты.