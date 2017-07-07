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Рамблер

В соцсетях гадают, что Путин объяснял Меркель

В соцсетях гадают, что Путин объяснял Меркель
Фото:
Пользователи социальных сетей обсуждают переговоры российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. На видео запечатлено, как глава России показывает немецкому лидеру баллистическую траекторию полёта неизвестного предмета. Об этом сообщает портал LIFE.
«Это Путин объясняет Меркель, что от Калининграда до баз НАТО в Германии ракетам 2 минуты полёта»;
«Зуб, даю, Северную Корею обсуждают, точнее запуск их ракеты»;
«- Вот с Каспия стартует и летит - Вот так прям по ИГИЛ (запрещённая в России организация - прим. Рамблер) ? - хм.. ну, да, может и по ИГИЛ.., а может и по другой траектории», - написали пользователи в комментариях.
На видео невозможно услышать, о чём говорят политики. Среди прочего, пользователи пошутили и о преодолении так называемого «Европейского вала», который украинские власти возводят на границе с Россией. Ангела Меркель была первой, кто поприветствовал Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки». Саммит проходит в Гамбурге 7-8 июля. 7 июля на полях саммита Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Это была первая официальная встреча двух политиков. До этого главы двух государств трижды общались по телефону. В переговорах также участвовали министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Саммит G20 проходит 7-8 июля.
Владимир Германия Политика
НАТО Исламское государство
Дмитрий Смирнов Сергей Лавров Владимир Путин Ангела Меркель Еще 2 тега
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