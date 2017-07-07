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В соцсетях гадают, что Путин объяснял Меркель
Фото: скриншот видео
Пользователи социальных сетей обсуждают переговоры российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. На видео запечатлено, как глава России показывает немецкому лидеру баллистическую траекторию полёта неизвестного предмета. Об этом сообщает портал LIFE.
"Нет, Ангела, она летит не так": Путин что-то долго объяснял Меркель, показывая баллистическую траекторию pic.twitter.com/ibwhfPo8lJ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
«Это Путин объясняет Меркель, что от Калининграда до баз НАТО в Германии ракетам 2 минуты полёта»;
«Зуб, даю, Северную Корею обсуждают, точнее запуск их ракеты»;
«- Вот с Каспия стартует и летит - Вот так прям по ИГИЛ (запрещённая в России организация - прим. Рамблер) ? - хм.. ну, да, может и по ИГИЛ.., а может и по другой траектории», - написали пользователи в комментариях.
На видео невозможно услышать, о чём говорят политики. Среди прочего, пользователи пошутили и о преодолении так называемого «Европейского вала», который украинские власти возводят на границе с Россией. Ангела Меркель была первой, кто поприветствовал Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки». Саммит проходит в Гамбурге 7-8 июля. 7 июля на полях саммита Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Это была первая официальная встреча двух политиков. До этого главы двух государств трижды общались по телефону. В переговорах также участвовали министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Саммит G20 проходит 7-8 июля.
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