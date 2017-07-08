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СМИ назвали место проведения саммита «Большой двадцатки» в 2019 году
Лидеры стран «Большой двадцатки» согласились провести свой следующий саммит в Буэнос-Айресе (Аргентина). А в 2019 году он пройдет в Японии, сообщает японская телекомпания NHK.
По данным ее источников, достигнута также договоренность в 2020 году провести саммит G20 в Саудовской Аравии. Страны, где пройдут встречи стран «Большой двадцатки», будут указаны в итоговой декларации форума, которую прочитает канцлер Германии Ангела Меркель, возглавляющая нынешний саммит. Саммит G20 впервые прошел в Вашингтоне в 2008 году.
Нынешний саммит открылся накануне в Гамбурге. В первый день саммита состоялась первая личная встреча президентов России и США Путина и Дональда Трампа. В субботу Путин, французский президент Эммануэль Макрон канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу, на которой обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования. Состоялась также двусторонняя встреча Путина и Макрона.
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