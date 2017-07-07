Психолог объяснил значение «языка жестов» на встрече Путина и Трампа

Среди характерных невербальных признаков Невеев отметил у Трампа «наклон перед собеседником, предупредительное движение в сторону Путина и легкий поворот ладони вверх при рукопожатии». Позже американский президент повторил жест, когда похлопывал Путина по предплечью.

Трамп вел себя «суетливо и неловко», тогда как Путин «держался уверенно и ощущал, что рулит происходящим», заявил Невеев.

В пятницу в Гамбурге на полях саммита G20 завершилась первая встреча Путина и Трампа. Перед переговорами президенты заявили, что рады познакомиться друг с другом. О результатах беседы, как ожидается, будет сообщено позднее.