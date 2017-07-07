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Психолог объяснил значение «языка жестов» на встрече Путина и Трампа
На встрече с президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп вел себя так, будто «переживает из-за высокого роста», считает кандидат психологических наук Александр Невеев. По мнению психолога, Трамп изо всех сил пытался «не вызвать гнева более могущественного человека», передает «Комсомольская правда».
Среди характерных невербальных признаков Невеев отметил у Трампа «наклон перед собеседником, предупредительное движение в сторону Путина и легкий поворот ладони вверх при рукопожатии». Позже американский президент повторил жест, когда похлопывал Путина по предплечью.
Трамп вел себя «суетливо и неловко», тогда как Путин «держался уверенно и ощущал, что рулит происходящим», заявил Невеев.
В пятницу в Гамбурге на полях саммита G20 завершилась первая встреча Путина и Трампа. Перед переговорами президенты заявили, что рады познакомиться друг с другом. О результатах беседы, как ожидается, будет сообщено позднее.
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