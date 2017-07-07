Лавров объяснил, почему встреча Путина с Трампом затянулась

«Если президенты видят вопрос для обсуждения, который можно решить, то время здесь не играет решающего значения», — заявил Лавров.

Встреча Путина и Трампа продлилась 2 часа 17 минут, хотя изначально предполагалось, что переговоры займут 30 минут.