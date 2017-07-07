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Лавров объяснил, почему встреча Путина с Трампом затянулась
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему затянулась встреча российского президента Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Слова главы МИД РФ приводит портал LIFE.
«Если президенты видят вопрос для обсуждения, который можно решить, то время здесь не играет решающего значения», — заявил Лавров.
Встреча Путина и Трампа продлилась 2 часа 17 минут, хотя изначально предполагалось, что переговоры займут 30 минут.
7 июля российский президент Владимир Путин и глава США Дональда Трамп встретились в Гамбурге на полях саммита «Большая двадцатка». Это была первая официальная встреча Путина и Трампа. До этого главы двух государств трижды общались по телефону. В переговорах также участвовали министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Саммит G20 проходит 7-8 июля.
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