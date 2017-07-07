

Американская газета Wall Street Journal сообщила, что в российско-белорусских учениях "Запад" примут участие от 400 до 500 тысяч солдат, причем не уточнив, откуда взяты эти данные.

Статья в разделе "Мнение" под заголовком "Трамп должен занять жесткую позицию в отношении Путина" написана известным американским экспертом Дэвидом Сэттером. Автор материала призывает американского лидера "отложить в сторону" любые мысли о новой "перезагрузке" отношений между Москвой и Вашингтоном.



"Любой компромисс в американской позиции сдерживания в отношении России еще больше осложнит и без того опасную международную ситуацию", — уверен Сэттер.



Эксперт утверждает, что Россия готовится провести крупнейшие с 1991 года военные учения. "В них, по имеющимся оценкам, примут участие от 400 тысяч до 500 тысяч военнослужащих", — говорится в статье. Откуда Сэттер взял эти цифры — неизвестно. По официальным данным, в учениях примут участие около трех тысяч российских и десяти тысяч белорусских солдат.





Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал проинформировать западных партнеров о маневрах по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что в учениях будет задействовано значительно меньше военных и техники, чем на подобных маневрах стран НАТО в Европе.