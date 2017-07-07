Захарова разместила видео «боевых действий» в Гамбурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, как выглядят беспорядки в Гамбурге на фоне заявлений западных СМИ о «российских хулиганах». Она разместила в Facebook видео, снятое из машины, которая ехала по улице Гамбурга. Захарова говорит, что видео прислали коллеги, которые работают с российской делегацией.

«Они не снимали эти кадры специально. Просто пытались доехать из пункта А в пункт Б. А на улицах боевые действия», - написала Захарова.

В связи с этим она вспомнила фильм Би-би-си о российских футбольных хулиганах, которые якобы могут помешать проведению чемпионата мира. Но, отметила дипломат, Кубок конфедераций показал, что «бибисишные предсказания» были «блефом».

«А вот «европейскими хулиганами», превратившими Гамбург в дымящийся ад, западные медиа могли бы заняться поплотнее», - отметила она.

В Гамбурге продолжаются столкновения так называемых антиглобалистов с полицией. Стражи порядка применяют водометы для разгона толпы. Счет пострадавших уже идет на сотни.