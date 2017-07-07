В Сети отреагировали на первую встречу Путина и Трампа

Пользователи Twitter отреагировали на появившееся в Сети видео первой встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Часть пользователей Сети отметили дружелюбие со стороны обоих лидеров, обратили внимание на то, что Трамп не применил к Путину свое «фирменное рукопожатие». Так, один из пользователей отметил, что «язык тела Трампа выглядит полностью подчиненным»

Некоторые и вовсе предположили, что президенты встречаются уже не первый раз.

«Никогда не видел Трампа счастливее», - написал один из пользователей.

«[Трамп] выглядит так, будто, наконец, встретился со своей любовью по переписке», - добавил другой пользователь.

Другие сочли приветствие лидеров России и США стандартным и весьма почтительным, сообщает портал Mashable.

«Это лидеры одних из самых важных мировых держав, которые встретились на G20. Вы хотите, чтобы они плевали друг другу в лицо?», - задал риторический вопрос один из пользователей.

Позже в пятницу пройдут первые двусторонние переговоры Трампа и Путина, в рамках которых президенты могут обсудить борьбу с терроризмом, а также ситуации в Сирии и на Украине.