В Госдуме ответили на призыв ОБСЕ по Крыму

Руководитель российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что если резолюция о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины" будет принята, то Россия готова представить свой документ, в котором представит факты нарушения фундаментальных прав и международных норм.

Ранее Общий комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ поддержал проект антироссийской резолюции об "оккупации" Крыма, против которого выступала Россия. "Если эта резолюция будет принята, то, безусловно, российская делегация представит и свой проект - не на этой сессии, так на следующей", - заявил Толстой, которого цитирует ТАСС

Он также добавил, что "мы можем суммировать факты нарушения международного законодательства, по которым ведутся следственные действия нашим Следственным комитетом , и представить на суд международной общественности, чтобы впечатление не было ложным по поводу того, что происходит на востоке Украины - начиная с Одессы и заканчивая сегодняшним днем, когда при обстрелах на окраинах Донецка гибнут мирные люди".

"Мы не хотели идти по этому пути, поэтому предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции. Но если ассамблея хочет, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав, всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате госпереворота, кстати, поддержанного рядом европейских государств", - подчеркнул Толстой.

Как напомнил вице-спикер, делегация из РФ была против обсуждения украинской тематики в таком ключе, потому что в Москве считают, что Украина "должна выполнять минские соглашения и добиваться урегулирования противоречий, которые существуют внутри этой страны". "Но если они хотят обмениваться обвинениями - ради Бога. Мы просто можем опровергнуть факт за фактом то, что они приводят в качестве неких неопровержимых доводов", - отметил Толстой.