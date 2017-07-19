Красноярские депутаты намерены отказаться от повышения своих зарплат вдвое

Депутаты законодательного собрания Красноярского края соберутся в среду на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отмене резонансного закона о повышении своих зарплат вдвое.



Депутаты ранее приняли закон о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария повысится со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон был принят и подписан губернатором, но уточнялось, что повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета.





По данным пресс-службы регионального парламента, его спикер Александр Усс ЕР ) назвал произошедшее грубой ошибкой: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода в действие, к нему отнеслись как к техническому и фактически не занялись объяснениями деталей — в итоге новость о принятии закона вызвала серьезный отрицательный резонанс.

"Поэтому мы приняли решение созвать завтра (в среду) сессию и просто отменить этот закон, чтобы не было никаких двусмысленностей", — заявил спикер заксобрания.

