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Красноярские депутаты намерены отказаться от повышения своих зарплат вдвое
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Депутаты законодательного собрания Красноярского края соберутся в среду на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отмене резонансного закона о повышении своих зарплат вдвое.
Депутаты ранее приняли закон о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария повысится со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон был принят и подписан губернатором, но уточнялось, что повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета.
По данным пресс-службы регионального парламента, его спикер Александр Усс (ЕР) назвал произошедшее грубой ошибкой: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода в действие, к нему отнеслись как к техническому и фактически не занялись объяснениями деталей — в итоге новость о принятии закона вызвала серьезный отрицательный резонанс.
"Поэтому мы приняли решение созвать завтра (в среду) сессию и просто отменить этот закон, чтобы не было никаких двусмысленностей", — заявил спикер заксобрания.
В "Единой России" этот законопроект называли "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет. Краевая прокуратура начала проверку после принятия закона.
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