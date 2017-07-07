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Путин указал Трампу на несправедливость санкций в мировой торговле
Президент России Владимир Путин на рабочем заседании саммита G20 указал американскому лидеру Дональду Трампа на то, что в условиях ограничений невозможно говорить о справедливости в мировой экономике. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Он отметил, что Трамп в своём выступлении уделил внимание теме справедливости в мировой торговле, передаёт ТАСС.
«Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко, так скажу, «вернул» президенту Трампу: сказал, что президент Трамп говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», — заявил Орешкин.
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