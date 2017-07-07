Путин указал Трампу на несправедливость санкций в мировой торговле

«Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко, так скажу, «вернул» президенту Трампу: сказал, что президент Трамп говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», — заявил Орешкин.