СМИ: США не будут против нахождения Асада у власти и военной полиции РФ в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 июля. / ТАСС /. Новая стратегия администрации США по Сирии будет включать в себя отказ от тезиса, согласно которому президент Башар Асад должен покинуть свой пост, а также согласие на присутствие военной полиции России в арабской республике. Об этом сообщило в четверг электронное издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, Вашингтон также поддержит создание зон безопасности по всей территории САР и будет более интенсивно сотрудничать с Москвой по Сирии. США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. Однако в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках. При этом, подчеркивает издание, администрация весной заявляла о том, что Асад должен уйти со своего поста.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.