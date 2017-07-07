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Лавров на саммите G20 вновь отчитал журналистов
Глава МИД России Сергей Лавров на саммите G20 в Гамбурге, отвечая на вопросы СМИ после встречи лидеров США и России, отчитал журналиста, который, задавая вопрос, начал перебивать коллегу.
Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"Вы где воспитывались? Человек задал вопрос первым", - сказал Лавров во время ответа на вопрос по Сирии.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в начале встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров спросил американских журналисток из пула Госдепа, кто учил их манерам.
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