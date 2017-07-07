Лавров на саммите G20 вновь отчитал журналистов

Глава МИД России Сергей Лавров на саммите G20 в Гамбурге, отвечая на вопросы СМИ после встречи лидеров США и России, отчитал журналиста, который, задавая вопрос, начал перебивать коллегу.

Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

"Вы где воспитывались? Человек задал вопрос первым", - сказал Лавров во время ответа на вопрос по Сирии.