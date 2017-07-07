Сенаторы призвали Трампа не возвращать России дипсобственность

Три американских сенатора призвали президента США Дональда Трампа не возвращать России дипломатическую собственность, доступа к которой российские дипломаты лишились в декабре 2016 года. Об этом говорится в их совместном письме.

В конце декабря прошлого года американская администрация при Бараке Обаме ввела новые санкции против России. В них, в частности, предусматривалась высылка 35 российских дипломатов и прекращение доступа к загородным резиденциям, которые являются дипломатической собственностью.

"Возвращение этих двух объектов в то время, как Кремль отказывается отвечать за свою кампанию по влиянию против США, придаст уверенности президенту [России] Владимиру Путину и повлечет за собой опасное расширение дестабилизирующих действия Кремля против мировых демократий", - пишут сенаторы Марко Рубио Джонни Айзаксон и Джин Шахин.

Свое сообщение Трампу они направили перед тем, как он проведет встречу с Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Сенаторы отметили, что понимают намерение наладить сотрудничество с Россией, однако добавили, что "снова и снова" видят ограниченность желания России работать с США.