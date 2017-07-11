СМИ: Россия готовит высылку дипломатов США

Власти Российской Федерации в ближайшее время объявят о зеркальных мерах в отношении американских дипломатов и дипломатической собственности США в России – Москва предоставляет Вашингтону последний шанс исправить демарш бывшего президента Барака Обамы . Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на комментарии со стороны МИД РФ , а также представителя Совета Федерации . Как отмечается, в качестве зеркальных мер планируется выслать примерно 30 дипломатов США, а также арестовать объекты американской дипломатической собственности в России. Данные меры будут приняты в ответ на решение США не возвращать дипломатическую собственность России, которая находится под арестом с конца декабря 2016 г. Данный вопрос также не удалось разрешить на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках прошедшего саммита "Большой двадцатки" Гамбурге. В МИД РФ заявили о том, что Москва предоставляет Вашингтону последний шанс на разрешение данной ситуации на встрече представителей МИД двух стран:

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона . Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры".

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментариях "Известиям" заявил о том, что власти Россия ожидали, что новая администрация США исправит дипломатический демарш, который одним из своих последних решений совершил бывший президент США Барак Обама. Однако администрация Трампа до сих пор не предприняла никаких шагов для разрешения данной проблемы.

"К сожалению, за полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально. Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия – уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы – другого способа общения с Россией быть не может".

29 декабря 2016 г. администрация Обамы объявила о новых санкциях против России: они затронули ряд российских компаний, Федеральную службу безопасности и Главное управление (бывшее ГРУ Генштаба ВС РФ . США также объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, потребовав, чтобы они покинули страну в течение 72 часов, и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов недвижимости в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Тогда американские власти заявили о том, что данные действия являются "ответными мерами" на якобы совершенные хакерские атаки со стороны России в отношении американских политических институтов. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право ответных действий на эти шаги, но не будет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии" и выгонять американских дипломатов из страны.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений. По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д. Трампа. Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Жаль, что администрация президента Б. Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Д. Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!"

Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда рассказал о том, что ждет американскую дипломатическую миссию в России в случае, если данный кризис не будет разрешен:

"Уходящая американская администрация Б. Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как известно, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение. Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том, и в другом случае дачи использовались для того, чтобы в период зимних каникул там отдыхали дети. Там традиционно открываются детские лагеря отдыха. Как я понимаю из сообщений американской администрации, эти дачи объявлены "шпионскими гнездами". Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность – это закон дипломатии и международных отношений. Поэтому МИД России вместе с нашими коллегами из других ведомств внес на рассмотрение Президента России предложение о том, чтобы объявить persona non grata 31 сотрудника Посольства США в Москве и 4 дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на ул.Дорожная. Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке".

Ушаков: США должны вернуть России дипсобственность

Как сообщал портал "Вести.Экономика", помощник Президента РФ Юрий Ушаков в мае этого года еще раз предупредил о том, что власти России предпримут ответные меры в отношении США, если новая американская администрация оставит без изменений "выходку" Барака Обама, которую он совершил перед Новым годом, выслав 35 российских дипломатов и конфисковав российскую дипломатическую собственность:

"Мы проявляем терпение. Мы считаем, что Обама пошел на такую выходку перед Новым годом, которая просто не поддается никакому пониманию, но наш президент отреагировал спокойно, взвешенно. Оздоровление атмосферы двусторонних отношений во многом зависит от устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы, в частности мы ждем возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под Новый год прежними американскими властями. Мы не стали сразу отвечать на эти выходки, однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял. Об этом было четко заявлено президентом России сразу же после упомянутых возмутительных актов администрации Обамы, об этом говорил и Лавров в ходе визита 10 мая в Вашингтон. Мы проявляем терпение, взвешенность, но это терпение, конечно, не беспредельно. Cитуацию нужно возвращать к исходному пункту. Если этого не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны. Американцы, как докладывал министр Лавров по итогам беседы [с президентом США Дональдом Трампом], занимаются поиском предварительных развязок. Посмотрим, какой вариант американцы предложат, на что они готовы. Естественно, мы ожидаем конкретных шагов от новой американской администрации.