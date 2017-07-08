СМИ: Лидеры «двадцатки» 40 минут ждали Путина в филармонии



Участникам саммита G20 пришлось почти 40 минут ждать в концертном зале филармонии на берегу Эльбы, чтобы послушать Девятую симфонию Бетховена, из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержал президента США Дональда Трампа во время двусторонней встречи, сообщили СМИ. Вместо изначально запланированных 45 минут первая встреча лидеров России и США длилась больше двух часов. Когда черный «Мерседес» увез президента России Владимира Путина с выставочного центра в Гамбурге по улице Санкт-Петерсбургер-штрассе, его уже заждались в филармонии, сообщила Deutsche Welle

Концерт в филармонии не только для власть имущих, однако другие его посетители должны были прийти за три часа до концерта, чтобы успеть пройти проверку безопасности, сообщил сайт украинского телеканала ТСН.





На концерт классической музыки президент России прибыл последним из лидеров «большой двадцатки», перед ним в филармонию приехал президент США Дональд Трамп, сообщает сайт телеканала «Царьград»

Напомним, встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге продлилась больше двух часов. Президент США Дональд Трамп назвал замечательным первый день саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.