В Белом доме рассказали, сколько продлится встреча Путина и Трампа

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа , которая пройдет в пятницу на "полях" саммита G20 в Гамбурге, займет около получаса.

Как следует из программы американского президента, обнародованной Белым домом, встреча, как и было запланировано, начнется в 16.45 мск в Hamburg Messe – выставочном центре Гамбурга. Указывается, что состоится "расширенная встреча", то есть не беседа "один на один".

Отъезд из Hamburg Messe в графике Трампа стоит на 17.20 мск.