Россия попросила США объяснить заявление о «бесполетных зонах» в Сирии

Москва запросила у Вашингтона информацию об упомянутых госсекретарем Рексом Тиллерсоном бесполетных зонах, которые якобы планируется ввести в Сирии, - Россия не в курсе таких планов, заявил глава МИД Сергей Лавров . «Уже запросили, но пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло», - приводит слова Лаврова «Интерфакс»

В выпущенном накануне заявлении Тиллерсона говорилось, что США готовы изучить «возможность создания совместного с Россией механизма» по неким бесполетным зонам в Сирии.