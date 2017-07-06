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Россия попросила США объяснить заявление о «бесполетных зонах» в Сирии
Москва запросила у Вашингтона информацию об упомянутых госсекретарем Рексом Тиллерсоном бесполетных зонах, которые якобы планируется ввести в Сирии, - Россия не в курсе таких планов, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Уже запросили, но пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло», - приводит слова Лаврова «Интерфакс».
В выпущенном накануне заявлении Тиллерсона говорилось, что США готовы изучить «возможность создания совместного с Россией механизма» по неким бесполетным зонам в Сирии.
Также Лавров сообщил, что Россия в преддверие встречи двух президентов передала США свои соображения по Сирии и теперь ждет ответа, передает ТАСС.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как ожидается, пройдет вечером в пятницу.
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